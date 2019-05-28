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  • S-400 ve F-35'lerle ilgili önemli açıklama: Uluslararası faktörler Türkiye'nin atacağı adımları etkilemez
27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:38 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 00:09

S-400 ve F-35'lerle ilgili önemli açıklama: Uluslararası faktörler Türkiye'nin atacağı adımları etkilemez

S-400 ve F-35'lerle ilgili önemli açıklama: Uluslararası faktörler Türkiye'nin atacağı adımları etkilemez

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler ve F-35'lerin teslimatın konularındaki son durumu 24 TV'ye değerlendirdi. Türkiye'nin attığı imzalarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini hatırlatan İsmail Demir uluslararası faktörlerin söylemlerinin Türkiye'nin atacağı adımları etkilemeyeceğini vurguladı.

Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanında önemli başarılara imza attı. Bu kapsamda yürütülen projeler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'yi uçuşa geçirecek bu projelerin başındaki isim Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400'ler ve F-35'lerin teslimatı ve Türkiye'nin savunma sanayii gündemini 24 TV'ye değerlendirdi.

S-400 ve F-35'lerin ABD ile gerginliğe sebep olduğu için sıkça gündeme geldiğini belirten İsmail Demir bunların yanı sıra birçok yerli ve milli projenin hayata geçirilmekte olduğunu ifade etti. 

"F-35 ANLAŞMAMIZIN ARKASINDAYIZ"

Türkiye'nin attığı imzaların gereklerini yerine getirdiğini söyleyen Demir, gündeme gelen endişelerle ilgili teknik çalışmalar yapılarak tedbir alınabileceğini belirtti. İsmail Demir, Türkiye'nin ABD'ye sunduğu S-400'lerin teslimatına ilişkin komisyon kurulması teklifine sıcak bakıldığı ve görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

"TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLARI ETKİLEMEZ"

Teslimatlarla ilgili Türkiye'nin yükümlülüklerinin gereğini yaptığının hatırlatan Demir, "Uluslararası ve siyasi alanda söylenenler bizim attığımız imzaların gereğini yerine getirmemize engel değil" dedi. S-400 ve F-35'lerin teslimatı ile ilgili doğal takvimin sürdüğünü söyleyen Demir uluslararası faktörlerin söylemlerinin Türkiye'nin atacağı adımları etkilemeyceğinin altını çizdi.

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