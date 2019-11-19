S-400 ve F-35'le ilgili Türkiye'den flaş açıklama: Tekliflerini alacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın mensuplarının sorularını yanıtlad.

"S-400 KONUSU ARAMIZDA VAROLUŞSAL BİR PROBLEM DEĞİL"

Biz çalışmayı başlattık. 3-4 Aralık'ta NATO zirvesinde biraraya gelmeyi planlıyoruz. Orada bir görüşme yapacağız. biz tekliflerimizi önereceğiz, onların teklifini alacağız. S-400 konusunda geri adım atmak sözkonusu değil. Bunun dışında teklifler egemenlik haklarımızı ihlal eden mahiyet arzetmesi kabul edilemez. Bunun ikili ilişkilerde sorun haline gelmesini önlemek için bazı çalışmalar yapacağız. Bize göre S-400 meselesi iddia edildiği gibi varoluşsal bir sorun değildir. Bunu teknik ve siyasi olarak çözmek mümkündür.