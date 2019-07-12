S400 son dakika Türkiye'ye geldi mi? S400'ün özellikleri nedir?

S-400’ün özellikleri araştırılıyor. S-400 son dakika Türkiye’ye geldi mi? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin teslimat sürecinin başladığını duyurdu. S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

S-400 TÜRKİYE’YE GELDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin teslimat sürecinin başladığını duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.



Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.

S-400 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

Menzili 250 km

Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 60 km

Radar tespit mesafesi 600 km

İntikale hazırlık süresi 5 dakika

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

400 KİLOMETRE MENZİL

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

10 SANİYEDEN KISA SÜREDE TEPKİ VERİYOR

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.