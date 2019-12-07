S-300'leri aktifleştirdi, özel ekip ve İHA gönderdi!! Yunanistan Türkiye'nin sabrını zorluyor

Türkiye’nin Akdeniz’de attığı kararlı adımlarla planları bozulan Yunanistan, tehditler savurmaya başladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Savunma Bakanı’ndan, donanma komutanına, milletvekilinden eski askerine kadar çok sayıda isim savaş naraları atmaya başladı. Türkiye ile Libya arasındaki imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Muhtırası” Yunanistan’ın birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor.

S-300 AKTİVE EDİLDİ

Yunan ordusu Türkiye’ye karşı adımlar atarken, siyasetçiler de tehditte birbiri ile yarışıyor. Ülke basınına göre, Türkiye’nin olası adımlarına karşı Girit’teki S-300 sistemlerini aktive eden Yunan ordusu, adaya ek deniz gücü, drone, cephane ve özel kuvvet askeri gönderdi. İsim veremeden El Cezire’ye konuşan bir diplomat da Türkiye’nin bölgede faaliyet göstermesi durumunda donanmanın harekete geçerek cevap vereceğini ve işin savaşa kadar varabileceğini iddia etti.

TEK BAŞIMIZA YAPARIZ

Yunan Donanması Kurmay Başkanı Amiral Nikos Tsounis, “Her seviyede tüm olasılıklar için hazırlanıyoruz. Kimsenin gelmesini ve bize yardım etmesini beklemeyeceğiz. Ne yaparsak yapalım tek başımıza yapacağız” ifadeleriyle savaş hazırlığı mesajı verirken, bir televizyon kanalına konuşan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da benzer açıklamalarda bulundu:

HER İHTİMALE HAZIRIZ

“Türkiye bir süredir Doğu Akdeniz’de somut davranışları artırıyor. Türkiye, şuanda halkının ve liderlerinin gözünde Akdeniz olaylarının üstesinden geldiğini düşünüyor. Bu bizim için bir endişe, ama bizi korkutmamalı ve Savunma Bakanı olarak söylediğim şey bu. Birkaç kez belirttiğim gibi, Yunan-Türk ilişkilerinde gelişme için yer var, ancak her türlü şeye hazırız.” Panagiotopoulos, “Türkiye-Libya anlaşmasının yürürlüğe girmesini önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Güçlü ve haklı müttefiklerimiz var ve bize ekstra güç veriyor” dedi.

KORKMAKTAN VAZGEÇELİM

Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı ise katıldığı radyo programında esti gürledi. Apostolakis şunları kaydetti: “Durum sakin ve mantıklı hareketler gerektiriyor, panik yok, Komşu Türk, artık kontrol edilmiyor, ne uluslararası hukuka ne de antlaşmalara mantığa uymuyor. Anladığı tek şey, ona baskıyı yapabilenlerden anlıyor. Herkes Türkiye’nin artık yalnız başına harman dövemeğeceğini anlamalı. Bana Yunanistan’ın kimseden bir şey bekleyemeyeceğini söyletmeyin. Yunanistan, Türklere karşı korkmaktan vazgeçmeli ve yapması gerekeni yapmalı.”

ELÇİYE SINIR DIŞI KARARI

Türkiye ile Libya arasındaki imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Muhtırası” TBMM’nin ardından Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi tarafından onayladı. Anlaşmanın kesinleşmesinin ardından Atina’dan Libya’ya cevap geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’nın Atina Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı. Kararın, Yunanistan’ın Trablus hükümetine karşı hoşnutsuzluğunun ifadesi olduğunu belirten Dendias, bu adımın Libya’nın Yunanistan’ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söyledi. Dendias, sınır dışı kararının Libya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine dikkati çekti. Öte yandan Libya’da Hafter terör örgütüne bağlı bir heyetin bugün Atina’da olacağı açıklandı.

YAPTIKLARI DİPLOMATİK EŞKIYALIK

Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan’ın, Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni sınır dışı etme kararına tepki gösterdi. Mişri, “Yunanistan’ın, büyükelçimizi sınır dışı etme kararı diplomatik eşkıyalık.” ifadesini kullandı. Libya Dışişleri Bakanlığı da “Büyükelçimizin sınır dışı edilmesi kabul edilemez” açıklamasını yaptı. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala ise, “Yunanistan’ın bizim ülkemizde temsilciliği yok. Olsaydı, aynı şekilde karşılık verirdik” dedi.