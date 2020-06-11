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  3. S-400'ün sıradaki müşterisi, Pantsir'leri SİHA'lar tarafından avlanan Rusya oldu
11 Haziran 2020 Perşembe 11:06 | Son Güncelleme:

S-400'ün sıradaki müşterisi, Pantsir'leri SİHA'lar tarafından avlanan Rusya oldu

S-400'ün sıradaki müşterisi, Pantsir'leri SİHA'lar tarafından avlanan Rusya oldu

Esed rejimine hibe ettiği Pantsir hava savunma sistemleri SİHA'lar tarafından tek tek avlanan Rusya, Almaz-Antey şirketine üç set S-400, dört set S-350 siparişi verdi.

Rusya merkezli savunma sanayii şirketi Almaz-Antey, Rusya Savunma Bakanlığıyla imzaladığı yeni bir kontrat çerçevesinde 2023 yılına dek S-400 ve S-350’lerden oluşan bir dizi hava savunma sistemi üretecek.

Aksam.com.tr’nin TASS’tan aktardığı habere göre, Almaz-Antey’in üç set S-400 Triumf orta/uzun menzilli hava savunma sistemi ve dört set S-350 Vityaz kısa menzilli hava savunma sistemi üreteceği bildirildi.

Rusya’nın Esed rejimine hibe ettiği Pantsir S-1 hava savunma sistemleri, Türkiye’nin İdlib’de ateşkesi bozan Esed güçlerine karşı yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında SİHA’lar tarafından tek tek avlanmıştı.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e bağlı güçlere tahsis ettiği Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemleri de Libya ordusunda faaliyet gösteren SİHA’lar tarafından kolay birer hedef olmuştu.

Rusya’nın Almaz-Antey’den alacağı toplam 7 set S-400 ve S-350 hava savunma sistemlerini nerede kullanacağı ise merak konusu oldu.

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