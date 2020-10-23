'S-400'ler konusunda hiçbir geri adım yok'

Üst düzey güvenlik kaynakları, S-400’lerin aktive edilmesi ve son döneme dair gelişmelerle ilgili AKŞAM’a açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, Rusya’dan alınan hava savunma sistemi S-400’lerin aktive edilip edilmediği konusunda, “2011 yılı itibariyle tehdit artık etrafımızdaydı. Partriotları ya da SAM’leri verin dedik, vermediler. 83 milyonun kaderi söz konusu. Mal alıyorsun, çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakıyorsun. Biz NATO içinde, havada denizde karada sorumluluklarını en iyi yerine getiren ülkelerdeniz. S-400 konusunda bir geri adımımız olmayacak” değerlendirmesi yaptı. Verilen bilgilerden bazı başlıklar özetle şöyle:

İDLİB’DE YERLEŞİM



“Türkiye ile Rusya arasındaki 5 Mart muhtırasında bazı maddeler, yol haritası var. Türkiye kendi ajandasına, hak ve menfaatlerine, şartlarına uygun mu diye bakıp yeniden yerleşiyor.”

F-16’LAR KARDAŞ’TA



“F-16’lar Azerbaycan’da duruyor. Tatbikatın bir parçası. Ermenistan hem işgalci hem saldırgan. Rusya ile Ermenistan arasındaki kollektif güvenlik anlaşmasına göre, Ermenistan topraklarına saldırı şartı var. Şu anda Rusya ile dünyada en çok görüşen konuşan ülkeyiz.”

YUNAN HEYETİ FIRÇA YEDİ



“İstenmeyen bir kaza olmasın diye başlayan askeri görüşmeler. 6-7 görüşme yapıldı. Hatta Türk askeri heyeti NATO heyetinden övgü aldı. Yunanlılar fırça yedi. Milli Savunma Bakanı Akar’ın girişimiyle başlayan güven artırıcı önlemler toplantıları yapılıyor. 4. toplantı için davetiye gönderildi. Mısır ile de bir takım gelişmeler olabilir.”

BUNLARIN TEDARİKİ ZORUNLULUK



Video konferans yöntemiyle dün başlayan 2 günlük NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi Bloomberg’ün sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “S-400’ler NATO’nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye tüm sorumluluklarını yerine getiiyor” dedi. Akar, S-400 test atışıyla ilgili “Bu usüller tedarik programının bir parçası ve tamamıyla teknik bir faaliyettir” dedi. Alternatif sistemlerle ilgili ise Akar, “Garantiler verilirse ABD’den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir” dedi.