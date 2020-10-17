Rusya'dan Yunanistan'a Ege'de 12 mil desteği

Rusya’nın Yunanistan Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda Yapılan açıklamada Atina ile Ankara arasındaki Doğu Akdeniz krizine ilişkin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi referans gösterilerek; “Bu sözleşme, tüm devletlere karasuları üzerinde 12 deniz miline kadar egemenlik hakkı sağlıyor” denildi. Euronews’nın haberine göre, haritalı paylaşımda, MEB belirlenmesine ilişkin ayrıntıların sözleşmede açıkça yer aldığı vurgulandı.