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17 Ekim 2020 Cumartesi 00:17 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Yunanistan'a Ege'de 12 mil desteği

Rusya'dan Yunanistan'a Ege'de 12 mil desteği

Rusya'nın Yunanistan Büyükelçiliği'nin yaptığı paylaşımda Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezlerine destek verildi.

Rusya’nın Yunanistan Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda Yapılan açıklamada Atina ile Ankara arasındaki Doğu Akdeniz krizine ilişkin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi referans gösterilerek; “Bu sözleşme, tüm devletlere karasuları üzerinde 12 deniz miline kadar egemenlik hakkı sağlıyor” denildi. Euronews’nın haberine göre, haritalı paylaşımda, MEB belirlenmesine ilişkin ayrıntıların sözleşmede açıkça yer aldığı vurgulandı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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