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  3. Rusya'dan Türkiye'ye MS-21 ve SSJ100 uçaklarını ortaklaşa üretme teklifi

Rusya'dan Türkiye'ye MS-21 ve SSJ100 uçaklarını ortaklaşa üretme teklifi

Rusya'dan Türkiye'ye MS-21 ve SSJ100 uçaklarını ortaklaşa üretme teklifi

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) Başkanı Yuriy Slüsar, Rusya ve Türkiye’nin MS-21 ve Sukhoi Superjet yolcu uçaklarının üretimi konusunda işbirliği yapabileceğini söyledi.

UAK Başkanı Slüsar, yaptığı açıklamada "MS-21 ve Superjet 100 uçaklarını sunmaya hazır olduğumuz bazı havayolu şirketleriyle görüştük. Bunun dışında, gelişmiş sanayiye sahip bir ülke olarak Türkiye ortak üretim projelerine ilgi duyabilir" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yapıldığını söyleyen Slüsar, MS-21-300’ün ilk yurtdışı gösteriminin İstanbul’da gerçekleşmiş olduğunu söyledi.

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