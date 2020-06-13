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  3. Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti
13 Haziran 2020 Cumartesi 17:07 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti

Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu yarın Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bölgesel konularda istişarelerde ve eşgüdümde bulunulması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

(DHA)

Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti
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