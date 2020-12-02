Rusya'dan son dakika Sputnik V açıklaması: Aşının fiyatı belli oldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu özel oturumunda düzenlenen Sputnik V koronavirüs aşısı sunumunda konuştu. Dmitriyev, Sputnik V aşısının 2021 başından itibaren diğer ülkelerde de satışa sunulacağını açıkladı.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, 2021 başından itibaren diğer ülkelerde de satışa sunulacak olan Sputnik V aşısının diğer ülkelerde geliştirilen benzer aşılara göre çok daha ucuz olacağını belirtti.

Rus yayın kuruluşu Sputnik'in Türkçe masasının haberine göre; Dmitriyev, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşının fiyatı için "Doz başına 10 dolar" açıklamasını yaptı.