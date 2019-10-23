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  3. Rusya'dan son dakika açıklaması: Çekilmezlerse Türk ordusu tarafından ezilecekler

Rusya'dan son dakika açıklaması: Çekilmezlerse Türk ordusu tarafından ezilecekler

Rusya'dan son dakika açıklaması: Çekilmezlerse Türk ordusu tarafından ezilecekler

Türkiye ve Rusya'nın vardığı tarihi Soçi mutabakatının ardından bugün Kremlin'den yeni değerlendirmeler geldi. Moskova yönetimi, terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından çekilmemesi halinde Türk ordusu tarafından ezileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, YPG/PKK terör unsurlarının Suriye sınırından çekilmemeleri halinde, Türk ordusunun “üzerlerinden geçeceğini” söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin son yıllarda YPG/PKK’lı unsurların en yakın müttefiki olduğunu belirten Peskov, “Bunun sonucunda ABD onları terk etti ve bir bakıma ihanet etti. Şimdi onları sınırda bırakıp Türklerle savaştırmayı tercih ediyorlar.” diye konuştu.

Peskov, mutabakat çerçevesinde YPG/PKK’nın sınırdan çekilmesi gerektiğini vurgulayarak "Eğer çekilmezlerse Suriye sınır güvenliği ve Rus askeri polisi çekilmek zorunda kalır. Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında çekilmemeleri halinde Türk ordusu onların üzerinden geçer.” dedi.

AA

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