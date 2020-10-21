Rusya'dan skandal ‘Navarin' paylaşımı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “193 yıl önce, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın birleşik filosu, Navarin Körfezi’nde Türk-Mısır filosunu yendi. Osmanlı İmparatorluğu Yunanistan’a özerklik vermeyi reddetmişti. Müttefik filomuzun zaferi, Yunanistan’ın bağımsızlığının önkoşullarından biri haline geldi” denildi.