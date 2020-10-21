21 Ekim 2020 Çarşamba 23:00 | Son Güncelleme:
Rusya'dan skandal ‘Navarin' paylaşımı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Mısır donanmalarının Rus, Britanya ve Fransız donanmalarınca yenildiği ve Yunanistan'ın bağımsızlığına giden yolu açan Navarin Deniz Muharebesi'ni andı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “193 yıl önce, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın birleşik filosu, Navarin Körfezi’nde Türk-Mısır filosunu yendi. Osmanlı İmparatorluğu Yunanistan’a özerklik vermeyi reddetmişti. Müttefik filomuzun zaferi, Yunanistan’ın bağımsızlığının önkoşullarından biri haline geldi” denildi.