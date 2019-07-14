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  3. Rusya'dan S-400 mesajı: NATO, ABD kendi silahlarını müttefiklerine satabilsin diye var

Rusya'dan S-400 mesajı: NATO, ABD kendi silahlarını müttefiklerine satabilsin diye var

Rusya'dan S-400 mesajı: NATO, ABD kendi silahlarını müttefiklerine satabilsin diye var

Rus senatör Aleksey Puşkov, Türkiye’nin S400 almasının ardından ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulayabileceği şeklindeki yorumlara tepki gösterdi. Puşkov, "S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri" açıklamasında bulundu.

Rus senatör Puşkov Twitter’dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak. Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu.

S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler."

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