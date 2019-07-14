Rusya'dan S-400 mesajı: NATO, ABD kendi silahlarını müttefiklerine satabilsin diye var

Rus senatör Puşkov Twitter’dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak. Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu.

S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler."