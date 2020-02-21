Rusya'dan İdlib için 4'lü zirve açıklaması!

Sabah'te yer alan haberde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya arasında Suriye konulu bir zirve gerçekleştirilmesi konusunda konuşulduğunu, ancak henüz net bir karar alınmadığını da kaydetti.

"BU İHTİMALİ DIŞLAMIYORUZ"

Peskov, "Gerçekten de böyle bir zirve gerçekleştirilmesi konusu ikili temaslarda olduğu gibi üçlü temaslarda da defalarca dile getirildi. Ancak henüz net bir karar yok. Dört ülkenin liderleri de bunu gerekli görürse böyle bir zirve gerçekleştirme ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak tekrar ediyorum, bu konuda henüz bir anlaşmaya varılmış değil" diye konuştu.

"EN KÖTÜ SENARYOYU KONUŞMAYA GEREK YOK"

Peskov, İdlib'de Türkiye ile Rusya arasında bir çatışmanın yaşanabileceğine yönelik soruya ise, "En kötü senaryoyu konuşmaya gerek yok" şeklinde yanıt verdi.