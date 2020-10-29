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29 Ekim 2020 Perşembe 15:12 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Charlie Hebdo tepkisi: Ülkemizde asla yayınlanamaz

Rusya'dan Charlie Hebdo tepkisi: Ülkemizde asla yayınlanamaz
DHA

Fransız Charlie Hebdo dergisinin skandal karikatürlerine tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov da konuyla ilgili Rusya'da Charlie Hebdo'ya benzer bir yayının çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

Fransa'da yayınlanan Charlie Hebdo'nun İslam Peygamberi Hazreti Muhammed 'e yönelik hakaret içerikli karikatür ile ilgili Rusya'dan da açıklamada geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Bizim ülkemizde böyle bir yayın asla yayınlanamaz" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberi Hazreti Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerine tepkiler sürerken, bir açıklamada Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov, Rusya'da Charlie Hebdo’ya benzer bir yayının çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

"RUSYA KISMEN MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDİR"

Peskov, konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Rusya'da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Rusya'da hakim din Hristiyanlıktır, ancak ülkemizin benzersiz yanı, çok uluslu ve çok dinli doğasındadır. Rusya’da tüm inananlar birbirine tam olarak saygı duyarak yaşıyor” dedi. Kremlin sözcüsü, "Bu nedenle, ülkemizde böyle bir derginin var olması, mevcut yasalarımız da dikkate alındığında kesinlikle imkansızdır” diye konuştu.

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