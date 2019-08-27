Rusya'da gündem idlib krizi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine bugün Rusya’da düzenlenecek MAKS-2019 Tatbikatı’nı izleyecek. İki lider daha sora Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini ele alacak.
Osman Nuri CERİT
İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırılarını artırması ve Türk konvoyuna ateş açılması sonrasında, geçen hafta Erdoğan, Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştı.
RAHATSIZLIK İLETİLECEK
Telefon görüşmesinden Başkan Erdoğan, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye’nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti. Tatbikat sonrasında iki devlet başkanın bir araya gelmesi planlanıyor. İki liderin gündemi İdlib başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler olacak. Başkan Erdoğan, rejimin sivillere yönelik saldırılarından duyulan rahatsızlığı Putin’e iletecek.
3’LÜ ZİRVE HAZIRLIĞI
Görüşmede Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda oluşturacağı güvenli bölge hakkında da değerlendirme yapılması bekleniyor. Görüşme kapsamında, Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanlarının 16 Eylül’de Ankara’da gerçekleşeceği 3’lü zirvenin hazırlıklarının da ele alınması planlanıyor.