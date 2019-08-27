Rusya'da gündem idlib krizi

Osman Nuri CERİT

İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırılarını artırması ve Türk konvoyuna ateş açılması sonrasında, geçen hafta Erdoğan, Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştı.

RAHATSIZLIK İLETİLECEK

Telefon görüşmesinden Başkan Erdoğan, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye’nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti. Tatbikat sonrasında iki devlet başkanın bir araya gelmesi planlanıyor. İki liderin gündemi İdlib başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler olacak. Başkan Erdoğan, rejimin sivillere yönelik saldırılarından duyulan rahatsızlığı Putin’e iletecek.

3’LÜ ZİRVE HAZIRLIĞI

Görüşmede Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda oluşturacağı güvenli bölge hakkında da değerlendirme yapılması bekleniyor. Görüşme kapsamında, Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanlarının 16 Eylül’de Ankara’da gerçekleşeceği 3’lü zirvenin hazırlıklarının da ele alınması planlanıyor.