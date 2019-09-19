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Rusya ve Çin, BM'nin İdlib tasarısını veto etti

Rusya ve Çin, BM'nin İdlib tasarısını veto etti

Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

Almanya, Belçika ve Kuveyt’in tarafından İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden ateşkes kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) oylamaya sunuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan Rusya ve Çin oylanan tasarıyı veto etti. ABD dahil BMGK üyesi birçok ülkenin onayladığı tasarı Rusya ve Çin’in vetosuyla rafa kalktı.

 

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