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  3. Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği Türkiye'de: Bakan Soylu ile görüşecek

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği Türkiye'de: Bakan Soylu ile görüşecek

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği Türkiye'de: Bakan Soylu ile görüşecek

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov başkanlığındaki Rosgvardiya heyetinin bugün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunduğu belirtildi.

Türkiye’de özel kuvvetlerin nasıl hazırlandığını inceleyecek heyetin başkanı, Soylu ve Çetin’le görüşecek.

Rosgvardiya Sözcüsü Valeriy Gribakin, Rosvardiya’dan bir heyetin bugün Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Gribakin’e göre, ziyaret sırasında Zolotov İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Komutanı Arif Çetin’le görüşecek.

Heyet, Türkiye jandarma ve sahil güvenlik güçleri akademisindeki eğitim süreci ile tanışacak. Ayrıca özel harekât güçleri tugayını ziyaret ederek özel kuvvetlerin hazırlık deneyimlerini inceleyecek.

(Sputnik)

 

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