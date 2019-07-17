Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı sevkiyatı için görüşmeler yapabiliriz

Rus sitesi Sputnik'te yer alan habere göre Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisovkonuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeler eyer verdi;

"NEDEN MÜMKÜN OLMASIN"

"Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor."