Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8338
  • 6,4414
  • 285.091
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Rusya, Trump'ın 'Yeni savaş alanımız uzay' sözlerine yanıt verdi

Rusya, Trump'ın 'Yeni savaş alanımız uzay' sözlerine yanıt verdi

Rusya, Trump'ın 'Yeni savaş alanımız uzay' sözlerine yanıt verdi

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin, ABD Başkanı Trump'ın "SPACECOM, bir sonraki savaş alanı olan ABD'nin uzaydaki hayati çıkarlarını koruyacak." açıklamasına, "Rusya da bu konuda çalışmalar sürdürüyor." sözleriyle yanıt verdi.

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin uzayın militarizasyonunun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın ABD Uzay Komutanlığı'nın (SPACECOM) kurulduğunu açıklamasının ardından Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin konu ile ilgili yaptığı açıklamada uzayın militarizasyonunun kaçınılmaz olduğunu, Rusya'nın da bu konuda emin adımlarla hareket ettiğini söyledi.

Perşembe günü Trump, ABD Uzay Komutanlığı'nın (SPACECOM) kurulduğunu açıkladımış ve "SPACECOM, bir sonraki savaş alanı olan ABD'nin uzaydaki hayati çıkarlarını koruyacak" ifadelerini kullanmıştı.

Rogozin'e resmi Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uzayın gelecekteki savaş alanı olduğu" sözlerinin sorulması üzerine Rogozin, “Evet olay yavaş ama emin adımlarla buna doğru gidiyor. Rusya da bu konuda çalışmalar sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'den son dakika bir Yaşar İpek açıklaması daha!
İşte Berkay Şahin'in yeni arabası! 'Özlem Hanım tamam derse alacağız'
Burcu bu kez kararlı... Sinan'ı sildi!
İnternetten tanışmışlardı... Ünlü oyuncu boşandı
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Masallardaki Anka kuşunun küllerinden doğduğu, insanlığın yaşam kaynağı Kafkasya´nın en yüksek 10

Anka Kuşunun Küllerinden Doğduğu Masal Diyarı: Mestia

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Genelkurmay arşivlerinde Büyük Taarruz

İnternetten ikinci el otomobil satış tüyoları