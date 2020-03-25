Rusya Kuril Adaları'nda şiddetli deprem! Kuril Adaları nerede? İşte Rusya haritası

Son dakika haberine göre Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları'nda meydana gelen depremden dolayı ilk bilgilere göre, ölü ve yaralının bulunmadığını bildirdi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Haberi gören vatandaşlar "Kuril Adaları nerede?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

RUSYA'DA DEPREM

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem sonrasında organize halinde gereken çalışmanın yapıldığı belirtilerek, "İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralı yok, yıkım bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 400 kişinin oluşabilecek tsunami nedeniyle bölgeden güvenli bir noktaya tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Severo-Kurilsk’te depremin ardından meydana gelen tsunami, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde meydana geldi. Tsunami tehdidi devam ediyor." denildi.

KURİL ADALARI NEREDE?

Rusya'ya bağlı, 1300 kilometre boyunca uzanan, Büyük Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran 56 adadan oluşur. Volkanik hareketler sonucu oluşmuş adalarda sık sık depremler olmaktadır. Adacıklarda bulunan yaklaşık 100 volkandan 35'i günümüzde hâlâ aktiftir.