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  3. MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

MSB:"Fırat'ın doğusunda Aynularap'ta Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi"

Türk ve Rus askeri unsurları 8'inci ortak kara devriyesini Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda Aynularap bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı."

AA


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