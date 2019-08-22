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Rusya, içinde insansı robot olan roketi uzaya fırlattı

Rusya, içinde insansı robot olan roketi uzaya fırlattı

Rusya, içerisinde insansı robot FEDOR'un bulunduğu MS-14 kargo aracını Soyuz Roketi ile bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşması için fırlattı.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya'nın Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bu sabah Türiye saati ile 06:38'de Soyuz 2.1a roketi ile fırlatılan MS-14 kargo aracının insansı robot FEDOR'u Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştıracak.

Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın insansı robotu FEDOR’un Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapacağı uçuş ile birlikte antropomorfik robotik sistemlerin kullanımının ilki olacağını söyledi.

Rogozin, “FEDOR’un uzay görevi, insanları uzay istasyonları dışındaki en riskli görevleri yerine getirmeyi amaçlayan operasyonlar için çok önemli bir adım olacak.” ifadelerini kullandı.

İlk olarak 2017’de silah ateşlerken yayımlanan bir videosu ile meşhur olan ve pek çok kişinin robotların geleceğine ilişkin daha fazla endişe duymasına yol açan FEDOR hakkında konulan Rogozin, “Terminatör yaratmaya çalışmıyoruz, ancak yapay zekânın pek çok alanda işlevi olacağını öngörmek güç değil.” açıklamasında bulunmuştu.

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