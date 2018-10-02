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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Ushakov: Putin ve Erdoğan yıl sonuna kadar bir araya gelecek

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Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa'nın katılımıyla gerçekleşecek olan Suriye zirvesi ile ilgili soruları yanıtlayan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yılsonuna kadar bir araya geleceğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, haftalık yaptığı basın toplantısında gündemi değerlendirdi.  Türkiye, Almanya ve Fransa'nın katılımıyla gerçekleşecek olan Suriye zirvesi hakkında açıklamalar yapan Ushakov, “Bu ülkelerin bir araya gelerek Suriye’nin geleceği hakkında yapılacak toplantı için çalışmalar sürdürülüyor. Liderlerin katılımıyla İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantılarda liderlerin ikili zirveleri ile hiçbir liderin programı belli değil. Zirve ile ilgili tarih belirleme çalışmaları devam ediyor” dedi. Bir gazetecinin Putin ile Erdoğan’ın yakın zamanda bir araya gelip gelmeyeceğine dair soruyu cevaplayan Ushakov, “Evet, yılsonuna kadar bir araya gelecekler” diyerek karşılık verdi.

(İHA)

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