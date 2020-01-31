Rusya bağlantılı suç çetesine operasyon: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, liderliğini Andrea Maviyea isimli Ukrayna vatandaşı bir sabıklının yaptığı 16 kişlik bir çetenin, Türkiye'de bulunan hasım çetesine yönelik saldırı yapmak üzere yurda giriş yaptığı ihbarını alması üzerine başlattığı soruşturmada, biri Rus, 3’ü Ukrayna, 4’ü Gürcü, 8’i Azerbaycan uyruklu çete üyelerinin kimlik ve kaldığı yerleri belirledi.

Azeri çete elebaşı Loto Guli lakaplı Nadir Salifev ve adamlarına silahlı saldırı düzenlemek üzere yurda giriş yaptığı ve Türkiye'de bir takım suç olaylarına karıştığı belirlenen çeteye tespit çalışmalarının ardından operasyon kararı alındı.

Sabah saatlerinde harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tespit edilen çetenin aralarında çete elebaşınında bulunduğu 16 mensubunu kaldıkları adreslere düzenlediği baskınlarla yakalayıp gözaltına aldı. Çete mensuplarının kaldığı adreslerde yapılan aramalarda, 11 tabanca, kalaşnikof olarak bilinen AK 47 tipi uzun namlulu bir silah ve 222 adet mermi ele geçiren ekipler gözaltına aldığı çete mensuplarını emniyete götürerek sorguya aldı. Polisin çeteye yönelik çalışması devam ediyor.

DHA