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Rusya: Ay'a yapılacak insanlı görevin süresi iki ayı geçmemeli

Rusya: Ay'a yapılacak insanlı görevin süresi iki ayı geçmemeli

Rusya 2030 yılına kadar Ay'a insanlı bir uçuş planlıyor. Bu plan çerçevesinde Rus Bilimler Akademisi, Ay'a yapılacak ilk insanlı görevin süresinin iki ayı geçmemesi gerektiği kararını verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya, 2030 yılına kadar Ay'a insanlı uçuş planı kapsamındaki çalışmalarını hızla yürütüyor. Bu kapsamda Rus Bilimler Akademisi, Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü Uzay Uçuş Radyasyon Güvenliği Dairesi, Ay'a yapılacak ilk insanlı görevin süresinin iki ayı geçmemesi gerektiği kararını verdiklerini bildirdi.

Rus Bilimler Akademisi, Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü Uzay Uçuş Radyasyon Güvenliği Dairesi Başkanı Vyacheslav Shurshakov, "Kozmik Radyasyonun geri tepmesi nedeniyle uzayda bu süreden fazla (2 ay) kalmayı tavsiye edemezdik." dedi.

Shurshakov, "Mevcut uzay radyasyon bilgimiz birkaç hafta ila iki ay arasında bir süre ile Ay'a uçuşlara izin veriyor. Ancak Ay misyonlarına katılan ilk kişiler, kozmik radyasyonun insan vücudu üzerindeki keşfedilmemiş etkisiyle ilişkili riski üstlenecek ve böylece Ay görevlerinde ortaya çıkacak radyasyon bilgimiz daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Shurshakov, Dünya'nın doğal uydusuna yapılan bir uçuş sırasında radyasyon dozlarının oldukça kabul edilebilir olduğunu belirtti.

Shurshakov, "ABD Ay ekibinden yayınlanan verilere göre, 10 gün boyunca Ay'a yapılan bir uçuş 20 günlük Dünya yörüngesindeki bir uçuşa eşdeğer: toplam radyasyon dozu yaklaşık 12 milisaniye olacaktır (mSv). Aynı zamanda, yörüngede bir yıl astronotlara 220 mSv'lik bir doz verecek." dedi.

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