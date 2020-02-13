Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0647
  • 6,5892
  • 306.501
  • 120424
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ruslardan yalnız devriye

Ruslardan yalnız devriye

Ruslardan yalnız devriye

Suriye rejiminin İdlib'de sivillerin üzerine bomba yağdırması ve Türk askeri gözlem noktalarına saldırmasından sonra Türkiye ortak devriyelere katılmazken Rusya, devriyeyi tek başına gerçekleştirdi.

Suriye rejiminin İdlib'de sivilleri bombalamasının ardından yine rejim askerleri tarafından Türk askerinin gözlem noktalarına saldırılar gerçekleşmiş, Türk ordusu ise bu saldırılara misliyle karşılık vermişti. Esad'a her koşulda destek veren ve İdlib'in bombalanmasına hava saldırılarıyla destek veren Rusya ile Türkiye arasında ipler gerilirken Şubat ayı başından beri Türkiye'nin ortak devriyelere katılmama geleneği devam etti. Rusya'ya rejim saldırılarına destek verdiği için tepki gösteren Türkiye ortak devriyelere katılmazken Rus askeri polisi devriyeleri tek başına gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Bu sabah Haseke'nin Tel Tamer bölgesinde devriye gerçekleştiren Rus askeri polisi, kasaba merkezinde geçişler yaptı. Devriyelerini hızla gerçekleştirdiği gözlenen Rus askerinin devriyesine Türk askerinin katılmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, geçtiğimiz günlerde ortak devriyelere Türkiye'nin katılmadığını ve devriyelerin Rus askeri polisi tarafından gerçekleştirilmeye devam edildiği açıklanmıştı.

(DHA)

 


Gökhan Töre yeni aşkını ilan etti
Chloe aradığı aşkı buldu
Sürpriz aşkta flaş gelişme!
Kolyeler aşkı ele verdi
Burçin'e 'geri dönme' mesajı

Başkan Erdoğan ´her yerde vuracağız´ demişti! Esed rejimi ÇNRA ile vuruluyor!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye temaslarını sürdürüyor... Gözler NATO Karargahı'nda! Dünyaya böyle poz verdiler