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Rus uzman: ABD sonunda Suriye'yi kaybetti

Rus uzman: ABD sonunda Suriye'yi kaybetti

Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi’nden uzman Konstantin Blohin, ABD’nin sonunda Suriye’yi kaybettiğini, ancak Kürt kartını oynayabileceğini söyledi.

Russia Today’e (RT) konuşan Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi’nden uzman Konstantin Blohin, ABD’nin Barış Pınarı Harekatı’nın yapıldığı bölgeden 1000 askerini çekeceği yönündeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Blohin, “ABD en sonunda Suriye’yi kaybetti. Kürt kartını oynamaları çok mümkün, ama bunu belli bir mesafeden yapacaklardır. Başkalarını kullanarak başarıya ulaşmak için bu, başvurmayı en sevdikleri yöntem” dedi.

ABD’nin istikrarlı ve güvenli bir Ortadoğu istemediğini belirten Blohin, “Bir kaos halinde pahalı silahlarını satmak için istikrarsızlığa ihtiyaçları var. Askeri varlıklarını bu gergin noktalar üzerinden temellendiriyorlar” ifadelerini kullandı.

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