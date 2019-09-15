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Rus uçağı Su-35 İstanbul semalarında

Rus uçağı Su-35 İstanbul semalarında

Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus Su-35 savaş uçağı, Atatürk Havalimanı'ndan havalanarak İstanbul semalarında uçuş gösterisi yaptı.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus savaş uçağı Su-35 ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 İstanbul semalarında gösteri yaptı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest'te sergilenmek Türkiye'ye gelen Rus Su-35 savaş uçağı, festival öncesi uçuş provası yaptı. Atatürk Havalimanı'nda bulunduğu hangar bölümünden taksi moduyla piste gelen Su-35, İstanbul semalarında uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 15 dakika havada kalan savaş uçağı, gökyüzünde çeşitli manevralar yaptı. 

Teknofest'te sergilenecek olan bir diğer Rus uçağı Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı ise havada yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Rusya üretimi yangın söndürme uçaklarını incelemek için Rusya'nın Taganrog ili ziyareti sırasında test ettiği uçak da Teknofest kapsamında İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanın'dan havalanan Be-200, tatbikat gereği havadan yere su attı. Yaklaşık 15 dakika havada kalan uçak, daha sonra piste iniş yaptı. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

AA

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