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  3. Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 653 borda numaralı 'Uglich' adlı savaş gemisi ile Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 06.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 653 borda numaralı savaş gemisi 'Uglich', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.00 sıralarında, ardından Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi ise saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus gemileri, Akdeniz'e doğru ilerledi. Rus gemilerine, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

DHA

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