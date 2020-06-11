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  3. Rus savaş gemisi Novocherkassk, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
11 Haziran 2020 Perşembe 19:21 | Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi Novocherkassk, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Novocherkassk, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

Ege Denizi'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. 

DHA'nın aktardığı habere göre, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğazdan geçiş sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

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