Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9878
  • 7,6089
  • 383.479
  • 101160
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında ön ve arka kısımlarda bulunan can yelekli çok sayıda asker dikkat çekti.

Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ve saat 16.30 sıralarında ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerine gelen Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı. Türk sahil güvenlik botu, Marmara Denizi’ne doğru yol alan Rus savaş gemisinin boğazı geçişine refakat etti.

(İHA)


F16'lar peş peşe havalandı!

F16'lar peş peşe havalandı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Antalya'da 7 metreyi bulan karlı yolları açmak için 25 kişilik ekip görev yapıyor

Şakayık çiçeklerini koparmanın cezası 61 bin lira