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  3. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
13 Haziran 2020 Cumartesi 11:21 | Son Güncelleme:

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi geçtiğimiz günlerden Türk Boğazlarını kullanarak Suriye'ye gitmişti. Savaş gemisi bugün saat 07.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin boğaz geçişine 1 sahil güvenlik botu eşlik etti. Gemi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

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