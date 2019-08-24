Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen Rus savaş gemisinin güvertesinde, askerlerin olduğu görüldü.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sezen Aksu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Böylesini daha önce görmediniz! Kedisine şarkı yazdı
Murat ve Aslı Bodrum'da
'10 günlüğüne balık etli olmak istedim'
'Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım'
<p>Edinilen bilgiye göre olay, 20 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana

Karpuz Kabak Dedi, 7 Yerinden Bıçakladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İlk bebekte bu konularda çok zorlanılıyor!