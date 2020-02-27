Rus heyet, İdlib için Dışişleri Bakanlığı'nda

Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyet, dün İdlib konusunda 3'üncü tur görüşmeleri için Ankara'ya geldi. Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarından oluşan heyet, Türk heyet ile ilk görüşmeyi dün Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. Rus heyet, bugün Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile yeniden bir araya geldi. İdlib'de ateşkesin sağlanması, gerginliğin sağlanması için yürütülen görüşmeler sürerken, bakanlık önünde ve çevresinde de güvenlik önlemleri alındı.

HEYETLER DÜN BİR ARAYA GELMİŞTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmelere, yarın kaldığı yerden devam edilecek.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.