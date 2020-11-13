Rus heyet bugün Ankara'da: Karabağ görüşülecek

Rusya'dan geniş kapsamlı bir heyet, Karabağ görüşmeleri için bugün Ankara'ya gelecek. Heyet, bölgede yapılacak çalışmalar hakkında Dışişleri Bakanlığı ile görüşme yapacak.

AA'da yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan geniş katılımlı bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

20 KİŞİLİK EKİP GÖRÜŞMELERE KATILACAK

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'dan gelen 20 kişilik ekip, bugün Türkiye'de olacak.

İlk olarak Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapması planlanan heyet, öğleden sonra Milli Savunma Bakanlığı'na geçerek teknik görüşmelere katılacak.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Askeri üst düzey heyetlerin yapacağı toplantılarda, anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak hangi tarafın nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular ele alınacak.