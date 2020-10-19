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19 Ekim 2020 Pazartesi 13:06 | Son Güncelleme:

Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

DHA'da yer alan haberde Ege Denizi'nden saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov', saat 12.00 sularında Çanakkale önlerinde geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.

Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu dönen gemi, 'Admiral Makarov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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