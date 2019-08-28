Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8029
  • 6,4558
  • 287.22
  • 96096.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Rus basınından SU-35 ve SU-57 iddiası

Rus basınından SU-35 ve SU-57 iddiası

Rus basınından SU-35 ve SU-57 iddiası

Rus haber ajansı Sputnik, Rusya'nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev’in ‘Türkiye'yle Rus savaş uçakları Su-35 ve Su-57'nin teslimatına ilişkin görüşme yürütmekte oldukları’ iddiasını duyurdu. Şugayev ayrıca, "Türk tarafı herhangi bir başvuruda bulunmuş değil." dedi.

Sputnik'in haberine göre Şugayev, Türkiye'nin Rus yapımı Su-35 ya da Su-57 savaş uçakları satın alması ihtimali hakkındaki bir soru karşısında şunları söyledi:

"Türk meslektaşımla (Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir) görüşmelerim olacak. Ele alacağımız hususlardan birisi S-400 teslimatı. Ardından Su-35 ve Su-57 teslimatı ihtimali üstünde konuşmakla sürdüreceğiz görüşmemizi, zira Türkiye'nin önemli bir ilgisi söz konusu."

TÜRK TARAFI BAŞVURUDA BULUNMUŞ DEĞİL

Şugayev şöyle devam etti: "Ancak kontrat imzalamaya yönelik görüşmeler yapılıp yapılmayacağını söylemek için erken. Türk tarafı herhangi bir başvuruda bulunmuş değil. Bunun öncesinde danışma içeren birtakım toplantılar yapmamız gerekmekte."

SU-57 Fotoğrafı Ne Anlatıyor?

S-400'de İkinci Sevkiyat Başladı

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İşte Ekin Mert Daymaz'ın yeni aşkı
Ömür Gedik'le Gülben Ergen'in şort polemiği
Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!
Bergüzar'ı ağlatan hediye
Aleyna Tilki kardeşi için kesenin ağzını açtı
<p>Adapazarı Çark Deresi Mevkii´nde sabah saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti<br /

Taciz Şüphelisi Linçten Korkup Dereye Atladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milyonlarca insan her gün bilmeden yiyor! Meğer içinde hazine saklıymış

PKK'ya yönelik Kıran-2 Operasyonu