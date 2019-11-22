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Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen askeri römorkör, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

 


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