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  3. Rus askeri polisinden Kamışlı'da ilk devriye

Rus askeri polisinden Kamışlı'da ilk devriye

Rus askeri polisinden Kamışlı'da ilk devriye

Rusya, rejim güçleriyle birlikte kontrol altında tuttuğu Kamışlı’da ilk kez devriyeye çıktı. YPG’ye tanınan 150 saatlik sürenin ardından TSK da devriyeye katılacak.  

Rus askeri polisi, Suriye rejim güçleriyle birlikte kontrol altında tuttuğu Kamışlı’da ilk kez devriye yaptı Rus askeri polisinin 22 Ekim’de Soçi’de yapılan Rus-Türk mutabakatı kapsamında Kamışlı’da devriye yaptığı, devriye alanının önümüzdeki günlerde genişletileceği belirtildi. 

IRAK SINIRINA UZANACAK 

Rus askeri polis birliğinin komutanı İgor Volgin, devriye güzergâhının toplam uzunluğunun her iki istikamette toplam 210 kilometreden fazla olduğunu ve devriyenin 4 saat sürdüğünü kaydetti. Geniş bir ovada bulunan, Türkiye tarafında nöbetçi kuleleriyle donatılmış bir duvarla çevrilen sınır hattının direkt görüş alanlarında bulunduğunu anlatan Volgin, devriyenin Irak sınırındaki Simalka kasabasına kadar uzanacağını kaydetti. 

ORTAK DEVRİYE BAŞLAYACAK 

Terör örgütü YPG unsurlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çıkması için Rusya’yla varılan anlaşma gereği tanınan 150 saatlik sürenin (23 Ekim saat 12.00’dan itibaren) dolmasının ardından bölgede 10 kilometre derinlikte Rus-Türk ortak devriyeleri başlayacak. 

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