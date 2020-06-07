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  3. Rum kesiminde bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı astılar
07 Haziran 2020 Pazar 13:45 | Son Güncelleme:

Rum kesiminde bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı astılar

Rum kesiminde bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı astılar

Rum kesiminde son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

SUÇLULAR DERHAL BULUNSUN

Olay, Larnaka’da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

DHA'da yer alan haberde Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

İkinci provakasyon! Bizans bayrağı astılar...
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