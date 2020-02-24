Rum basını: 'Amerikan komandoları Baf'ta ne yapıyor?'

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'ne asker yığmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. ABD'nin her gün askeri tatbikatlar yaptığı kaydedilirken, Rum basını ise "Amerikan komandoları Baf'ta ne yapıyor?" manşetini attı.

DHA'nın Rum basınına dayandırdığı haberine göre, ABD'li askerler Acemi Kampı'nı kullanıyor. Anarida’daki Acemi Kampı ile Andreas Papandreu arasındaki ulaşım ise Chinook helikopterleriyle sağlanıyor.

ABD'lilerin bölgede gizli tatbikatlar yaptığının kaydedildiği haberlere göre, Andreas Papandreu Hava Üssü'nde 2 adet Apache, 5 adet Black Hawk ve 5 adet Chinook tipi helikopter, 2 adet C-130 tipi nakliye uçağı, 6 adet zırhlı personel taşıyıcı araç ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Anarida’daki Eğitim Kampı’nda ise 380 ABD askeri bulunuyor.