Ruhsar Pekcan kimdir? Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan nereli, kaç yaşında?

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ticaret Bakanı olarak göreve başlayan Ruhsar Pekcan, kariyerine Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında başlamıştır. Özel sektörde çeşitli firmalarda genel müdür veya yönetim kurulu üyesi olarak çalışan Ruhsar Pekcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı üniversitede yüksek lisans yapmıştır.

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Pekcan, 1958'de Manisa'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi mezunu olan Pekcan, yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Pekcan, 1981'de Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak devam etti. Altyapı sektöründe faaliyet gösteren firmada Genel Koordinatör, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Pekcan, Karon Mühendislik şirketinde CEO olarak görev yapmıştır.

Üç dönem DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüten Pekcan, ayrıca Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

9 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk kabinesine Ticaret Bakanı olarak atanmıştır.

Pekcan, evli ve iki çocuk annesi olup, İngilizce bilmektedir.