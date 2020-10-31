31 Ekim 2020 Cumartesi 17:38 | Son Güncelleme:
Ruhani'den İzmir mesajı: Her türlü yardıma hazırız
İran Cumhurbaşkanı Ruhani; İzmir depremine ilişkin taziye mesajlarını iletirken, her türlü yardım için hazır olduklarını bildirdi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir depremi ile ilgili mesaj gönderdi. Ruhani, mesajında İzmir'deki depremde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu dile getirdi ve her türlü yardıma açık olduklarını söyledi.
Ruhani'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:
"İran hükümeti ve halkı adına bu kayıplardan dolayı size ve kardeş Türkiye halkına başsağlığı diliyor ve Yüce Allah'tan, kederli aileler için sabır, yaralılar için acil şifalar niyaz ediyorum."