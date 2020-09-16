RTÜK'ten İmam Hatip mezunlarına hakaret eden Erol Mütercimler'in konuk olduğu kanala ceza

RTÜK, Erol Mütercimler'in "İmam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız." şeklinde ifadelerini 6112 sayılı Kanun'a aykırı bularak konuk olduğu tv kanalına ve programa ceza verdi

Program sunucusunun da sarf edilen sözlere müdahale etmediğini belirleyen RTÜK şu açıklamalara yer verdi:

"Yasanın 8. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri … Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmü ihlal edildiğinden Haber Global'e 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verdi."