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  3. RTÜK Başkanı Şahin'den hassasiyet çağrısı

RTÜK Başkanı Şahin'den hassasiyet çağrısı

RTÜK Başkanı Şahin'den hassasiyet çağrısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Suriye'den gelen haberlerle ilgili sorumlu yayıncılık yapılması gerektiğini vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Suriye'den gelen haberlerle ilgili sorumlu yayıncılık yapılması gerektiğini vurguladı.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Şahin, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İdlib'de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısıyla ilgili yayınlara dair, şu uyarılarda bulundu:

"Başta sosyal medyada olmak üzere bazı yayınlarda Suriye'den gelen resmi olmayan ön haberlere dayandırılarak verilen şehit haberleri konusunda durumun 'milli bir mesele' olduğunu hatırlatarak meslektaşlarımızın dikkatini çekiyoruz.
Medya kuruluşlarının resmi açıklamalar dışındaki bilgileri gerçekmiş gibi sunmaması ve milli meselelerde sorumlu yayıncılık yapması konusunu önemle hatırlatıyoruz. Kanunun verdiği yetkiyle yayınlar yakından takip edilmektedir. Aldatma ve kandırma taktiklerine karşı duyarlı davranılması gerektiğini tekrar ve ısrarla hatırlatıyoruz."

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