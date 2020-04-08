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  3. RTÜK'ten Halk TV'ye “korona virüs” cezası

RTÜK'ten Halk TV'ye “korona virüs” cezası

RTÜK'ten Halk TV'ye “korona virüs” cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında açıkladığı bilgileri yanlış aktararak, 601 sağlık çalışanının korona virüs nedeniyle öldüğünü duyuran Halk TV'ye RTÜK tarafından idari yaptırım uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı korona virüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, izleyicilerine, “Türkiye’de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” şeklinde yansıtan Halk TV’nin raporu, bugünkü RTÜK gündeminde görüşüldü.

Halk TV'ye bağlanan profesörden kan donduran sözler

Ekrana yansıyan yanlış, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarına yansıdı. Yayında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı şeklindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV’ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.


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