RTÜK'ten darbe imalı yayına ceza: Kaftancıoğlu'nun sözleri Halk Tv'yi yaktı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Halk TV’ye konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun darbe imasını gündemine aldı.

RTÜK, canlı yayında sarf edilen ve kamuoyunda büyük tepki toplayan sözlere ilişkin olarak hazırlanan uzman raporunu görüştü.

DARBE İMASI…

Üst Kurul, raporda yer alan Şirin Payzın’ın sunduğu “Sözüm Var” programına konuk olan Kaftancıoğlu’nun kullandığı “önümüzdeki seçimde bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı. Bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum” cümlelerini inceledi.

DEMOKRASİ DIŞI YÖNTEM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sözleri, milli iradeyi yok sayarak demokrasi dışı yöntemlerle halkın seçmiş olduğu hükümeti ve yine halkın oylarıyla hayata geçirilen yeni yönetim sistemini hedef alan ifadeler olarak değerlendirdi.

MODERATÖR MÜDAHALEDE BULUNMADI

Ulusal yayın yapan bir televizyonda ekrana gelen darbeyi ima eden ifadelerin kamusal yayıncılık sorumluluğu ile bağdaşmadığı kanaatine varan Üst Kurul, sözlere karşı program moderatörünün herhangi bir müdahalede bulunmamasını ve daha ötesinde açıklamaları onaylamasını doğru bulmadı.

KİN-DÜŞMANLIK-NEFRET

Yayınlardaki demokrasi dışı ima ve çağrışımların kamu düzenini bozacak, sosyal ve siyasi bir krizin başlamasına neden olacak nitelikte olduğu değerlendirilerek, kamuoyu üzerinde korku ve endişe kaynağı olabileceği ve aynı zamanda toplumda kin, düşmanlık ve nefret duygularını artırabileceği gerçeğini ortaya koyan RTÜK, 6112 sayılı Yasanın ihlal edildiğini tespit etti.

EN ÜST SINIRDAN CEZA

Buna göre yasanın 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ifade edilen "ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünü ihlal ettiği belirtilen Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verildi.

CANAN KAFANCIOĞLU’NUN TARTIŞILAN SÖZLERİ

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu göreve geldiği günden bu yana tartışmalı sözleriyle gündemden düşmüyor. Kaftancıoğlu çok tartışılan sözlerini katıldığı bir TV programında “açıklamalarımın parti politikalarıyla ayrışan hiçbir yanı yok” diyerek savunmuştu.

İşte çok tartışılan o twitler:

Kaftancıoğlu 15 Temmuz darbe girişimine karşı duranlara "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin” demişti.

Kaftancıoğu’nun 15 Temmuz’da TBMM’nin FETÖ tarafından bombalanması ile ilgili twiti de çok tepki çekmişti.

Kaftancıoğlu, darbe girişimine karşı okunan salalar için de “Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek ne yapacağız şimdi?” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Kaftancıoğlu, 1915 olaylarını da “Ermeni Soykırımı” olarak tanımlamıştı.



Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’a talimatı kendisinin verdiğini açıklamıştı. Hakkında başlatılan “Suçu ve Suçluyu Övme” soruşturmasında ifade verirken çark etmişti.