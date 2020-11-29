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  • RTÜK'ten CHP'li Başarır'ın tepki çeken sözleri kullandığı yayına ilişkin inceleme
29 Kasım 2020 Pazar 15:35 | Son Güncelleme:

RTÜK'ten CHP'li Başarır'ın tepki çeken sözleri kullandığı yayına ilişkin inceleme

RTÜK'ten CHP'li Başarır'ın tepki çeken sözleri kullandığı yayına ilişkin inceleme

RTÜK, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken sözleri kullandığı yayına ilişkin inceleme başlattı

RTÜK, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken sözleri kullandığı yayına ilişkin inceleme başlattı.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK'ya yönelik kullandığı ifadeleri kabul etmenin mümkün olmadığı belirtildi. Peygamber Ocağı kabul edilen TSK'nın milletin yüz akı olduğu bildirerek, "Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır" denildi.

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