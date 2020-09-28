RTÜK tepki çeken Esra Erol'un programı hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), "Esra Erol'da" programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır." açıklaması yapıldı.

RTÜK'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bir televizyon programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulun töhmet altında bırakıldığı ve "RTÜK nerede?" gibi soruların, gerek basın gerekse sosyal medya üzerinden dile getirildiği belirtildi.

Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK'ün, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.