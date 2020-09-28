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28 Eylül 2020 Pazartesi 09:30 | Son Güncelleme:

RTÜK tepki çeken Esra Erol'un programı hakkında inceleme başlattı

RTÜK tepki çeken Esra Erol'un programı hakkında inceleme başlattı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tepki çeken "Esra Erol'da" programı hakkında, “Gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır” açıklamasında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), "Esra Erol'da" programcısının yayını nedeniyle yöneltilen eleştirilere ilişkin, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır." açıklaması yapıldı.

RTÜK'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bir televizyon programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulun töhmet altında bırakıldığı ve "RTÜK nerede?" gibi soruların, gerek basın gerekse sosyal medya üzerinden dile getirildiği belirtildi.

Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK'ün, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

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